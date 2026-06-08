ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ, ಅಕ್ಕನ ಕೊಲೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಗೀಳು ಆರೋಪ

<p>ಗಂಗಾವತಿ: ಕಾನೂನು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಬಾಲಕನಿಂದಲೇ ಅಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕ ಕೊಲೆಗೀಡಾದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸ ಅಯೋಧ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಘಟನೆ ಗ್ರಾಮ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಕುಟುಂಬದವರು ಹಾಗೂ ಬಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಲಕನ ಅತಿಯಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಗೀಳು ಹಾಗೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಟದ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿರುವುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವಂತೆ ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಬಾಲಕ ತಾನಾಗಿಯೇ ಎದ್ದು ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೃತ್ಯ ಹಾಗೂ ಎರಡೂ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂಶಗಳು ಘಟನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕರಾಳತೆಯನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಶಾಂತಿಗೆ ಹೆಸರಾದ ಹೊಸ ಆಯೋಧ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ರೈತಾಪಿ ಕುಟುಂಬದ ವೆಂಕಟನಾಯ್ಡು ತಾವಾಯಿತು, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವಾಯಿತು ಎಂದುಕೊಂಡು ಬದುಕಿದ್ದವರು. ಮಕ್ಕಳ ಅತಿಯಾದ ಫೋನ್ ಬಳಕೆ ಈಗ ಅನೇಕ ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಬೈದು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ರುದ್ಧಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳುವುದು ಕೂಡ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗು ಆಗಿರುವುದು ಗುಟ್ಟೇನಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕನ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಸಾಬೀತಾದರೆ ಸುಂದರ ಭವಿಷ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರ ಚಿಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವದಂತೂ ನಿಶ್ಚಿತ.</p>.<p>ಘಟನೆ ವೇಗವಾಗಿ ಜನರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅನೇಕರು ಕೃತ್ಯ ನಡೆದ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆ ಮನೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಾಲಕನ ತಾತನೇ ಗಂಗಾವತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿ ‘ಮೊಮ್ಮಗನೇ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿರುವುದಾಗಿ ಸೊಸೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳಿಂದಲೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕನ ತಂದೆ ವೆಂಕಟನಾಯ್ಡು (45) ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕ ಪ್ರಗತಿ (19) ಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಸೌಜನ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಲಕ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಭೇಟಿ: ಶಾಸಕ ಶಿವರಾಜ ತಂಗಡಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಬಳ್ಳಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಫೋನ್ ಕರೆ ಮಾಡಿ ’ಇಬ್ಬರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ರಾಮ್ ಎಲ್. ಅರಸಿದ್ಧಿ ಅವರಿಗೆ ‘ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ತನಿಖೆಯಾಗಬೇಕು’ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ರೆಡ್ಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-35-583754351</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>