ವಾಗೀಶ ತೀರ್ಥರ ಪೂರ್ವಾರಾಧನೆ ಸಂಪನ್ನ

ಗಂಗಾವತಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆನೆಗೊಂದಿ ನವವೃಂದಾವನ ಗಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಉತ್ತರಾಧಿಮಠ ಮತ್ತು ರಾಯರ ಮಠಗಳ ಸಂಧಾನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸತ್ಯಾತ್ಮ ತೀರ್ಥರಿಂದ ವಾಗೀಶ ತೀರ್ಥರ ಪೂರ್ವಾರಾಧನೆ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನವವೃಂದಾವನ ಗಡ್ಡಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಶ್ರೀಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಮನ್ ನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಪಾಠ, ನಂತರ ದಂಡೋದಕ ಸ್ನಾನ, ವಾಗೀಶ ತೀರ್ಥರ ವೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಮೃತಾಭಿಷೇಕ ಸೇರಿ ವೃಂದಾವನಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮುಧ್ರಾಧಾರಣೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ನಂತರ ಶ್ರೀಗಳಿಂದ ಸೀತಾ ಸಮೇತ ಶ್ರಿಮನ್ ಮೂಲ ರಾಮದೇವರ ಸಂಸ್ಥಾನ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿತು. ಆರಾಧನೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ವಿಧ್ವಾಂಸರಿಂದ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ನ್ಯಾಯಾಂಮೃತದ ಅನುವಾದ, ಪಂಡಿತರಿಂದ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ರಾಮಾಚಾರ್ ಉಮರ್ಜಿ, ಆನಂದಾಚಾರ್ ಮಹಿಶಿ, ಆನಂದಾಚಾರ್ ಜೋಶಿ ಅಕ್ಕಲಕೋಟೆ, ಕೃಷದೇವರಾಚಾರ್ಯ, ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾಸಾಚಾರ್, ವರದಾಚಾರ್, ಮಠದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಸನ್ನಾಚಾರ್ಯ ಕಟ್ಟಿ, ವೆಂಕಟಗಿರೀಶಾಚಾರ್, ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ ಹುಲಿಗಿ, ಅಡವಿರಾವ್ ಕಲಾಲಬಂಡಿ, ಪವನಾ ಚಾರ್ ಜೋಶಿ, ವೆಂಕಟಗಿರಿ, ಶ್ಯಾಮಾಚಾರ್ ಜೋಶಿ, ಗುರು ರಾಜ್ ಬೆಳ್ಳುಬ್ಬಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಶ್ರೀಮಠದ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>