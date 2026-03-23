ನಿಡಶೇಸಿ ಕೆರೆ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪಣ

<p><em>ನಾರಾಯಣರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ</em></p>.<p>ಕುಷ್ಟಗಿ: ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮದಲಗಟ್ಟಿ ಬಳಿಯ ನಿಡಶೇಸಿ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನದ 2ನೇ ಹಂತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಂದೆಡೆ ಪಟ್ಟಣದ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೆರೆಯ ತಟವನ್ನು ಬಹಿರ್ದೆಸೆಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು ತಲೆನೋವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಹಾಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕೆರೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಾನ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಸಮಾನಮನಸ್ಕ ಪರಿಸರ ಪ್ರಿಯರು ಮತ್ತು ಕೊರಡಕೇರಾ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಶ್ರಮದಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆರೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಮದಲಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೂ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ದ್ದಾರೆ. ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ದರೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬಯಲನ್ನು ಬಹಿರ್ದೆಸೆಗಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಸದಸ್ಯರು ಚೊಂಬು ಹಿಡಿದು ಬರುವ ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರುವವರಿಗೆ ಶಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆದು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರೋಕ್ಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದ್ದು ಭಾನುವಾರ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಜನರು ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಕೆರೆ ತಟದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಸಿಪಿಐ ವಿಶ್ವನಾಥ ಹಿರೇಗೌಡರ ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಸದಸ್ಯರ ಶಿಳ್ಳೆಗೆ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಕೆಲವರು ಕಾಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದರು. ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಸದಸ್ಯರು ಮೊಬೈಲ್ದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಚೊಂಬು ಇಲ್ಲದೆ ಕೆರೆ ಬಳಿ ಬಂದ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಪೇಚಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದರು. ಎದುರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಕೆಲವರಿಗೆ ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಹಿರೇಗೌಡರ, ಕೆರೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಿರ್ದೆಸೆಗೆ ಮುಂದಾದರೆ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟಾಗಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ. ಮನಕ್ಕೆ ಮುದ ನೀಡಬೇಕಿರುವ ತಾಣ ವಾಕರಿಕೆ ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಂದರ ವಿಹಾರ ತಾಣವನ್ನಾಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದವರು, ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರು ನಿತ್ಯ ಶ್ರಮವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮೂರಿನ ಕೆರೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವೂ ಹೌದು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ದನಿಗೂಡಿಸಿದ ಗ್ರಾಮದ ಹನುಮಂತ ಇತರರು, ಕೆರೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಿಸಲು ನಾವೂ ಕೈಜೋಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ದನಿಗೂಡಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260323-35-1799129752</p>