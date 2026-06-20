ನಿರ್ಮಲಾ ಶೆಟ್ಟರ್‌, ಪಾಪು ಗುರುಗೆ ಕವಿ ಗವಿಸಿದ್ಧ ಎನ್.ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

<p>ಕೊಪ್ಪಳ: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿನ ಗವಿಸಿದ್ಧ ಎನ್.ಬಳ್ಳಾರಿ ಕುಟುಂಬದವರು ನೀಡುವ ಕವಿ ಗವಿಸಿದ್ಧ ಎನ್.ಬಳ್ಳಾರಿ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಪಾಪು ಗುರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರದ ನಿರ್ಮಲಾ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರ ‘ಪುಟ್ಟ ಪಾದ ಪುರುಷ ಪಾದ’ ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆಯ ಪಾಪು ಗುರು ಅವರ ‘ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು’ ಎನ್ನುವ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಲಾ ₹5 ಸಾವಿರ ನಗದು ಮತ್ತು ಫಲಕ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಒಟ್ಟು 53 ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು.</p>.<p>‘ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಗವಿಸಿದ್ಧ ಎನ್.ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಸಾಹಿತ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಚಾಲಕ ಮಹೇಶ ಬಳ್ಳಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-35-1471912422</p>