ಪರಮಾಣು ಸ್ಥಾವರ ವಿರೋಧಿ ನಿರ್ಣಯ

ಕೊಪ್ಪಳ: ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಧರಣಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ಸ್ಥಾವರ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಜಾಗ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂಡೆಕುಮಟ ಹಳೆಕುಮಟ, ಕುಮಾರ ರಾಮನಕುಮಟ ಪ್ರದೇಶದ ಏಳು ಗುಡ್ಡಗಳ ಸಾಲಿನ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ, ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣ, ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲು, ಪ್ರವಾಸಿಗರ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣಗಳು, ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರತೀತಿ ಇರುವ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಭಕ್ತರ ನೆಲೆವೀಡು ಇದಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಜಾಗದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯ ರೈತರ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅಣೆಕಟ್ಟೆ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಮೋರೆರ ಶಿಲಾ ಸಮಾಧಿಗಳು ಇರುವ ಬೆಟ್ಟ, ಕುಮ್ಮಟದುರ್ಗಾ, ಕುಮಾರರಾಮನ ಬೆಟ್ಟ, ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಕಾಯ್ದಿಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ, ತೋಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಲಯವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ, ಕರಡಿ, ನವಿಲು, ಕಾಡುಹಂದಿ, ಜಿಂಕೆ, ಮೊಲ, ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾಣು ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾಗ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಾರದು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಬಚಾವೊ ಆಂದೋಲನ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಬೆಟ್ಟದೂರು, ಸಂಚಾಲಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಿ. ಗೋನಾಳ, ರವಿ ಕಾಂತನವರ, ಪ್ರಕಾಶಕ ಡಿ.ಎಂ.ಬಡಿಗೇರ, ಶಿವಾನಂದಯ್ಯ ಬೀಳಗಿಮಠ, ಶರಣು ಶೆಟ್ಟರ್, ಪಾಂಡುರಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು, ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು, ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್, ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಭೀಮಪ್ಪ ಯಲಬುರ್ಗಾ, ಗಂಗಮ್ಮ ಕುರುಗೋಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.