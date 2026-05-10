ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಮಕ್ಕಳ ಸಂತೋಷದ ಕನವರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮಂದಿರು...

ಕೊಪ್ಪಳ: 'ಇದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ. ಮಗಳು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದಳು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದು 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆತ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರೂ ಸದಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಬಯಸುವೆ..'

ಈ ಮಾತು ಹೇಳುವಾಗ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಜಾರಿದ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಮೌನವಾದಳು ಕಾರಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರುದ್ರಮ್ಮ. ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಸುರಭಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿರುವ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ರಮದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಂತೆ. 70 ವರ್ಷದ ಅವರ ಲಾಲನೆ–ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಒಬ್ಬ ಸೊಸೆ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದಳು. ಆಗ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ರುದ್ರಮ್ಮ ಮರಳಿ 'ಸುರಭಿ'ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಗವಿಮಠದ ಜಾತ್ರೆಯ ವೇಳೆ ಕೊಪ್ಪಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಅಪರಿಚಿತರು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಕನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮವೊಂದರ ಶೈಲಜಾ ಆರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇರುವ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೊಸೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಕಲಹ. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಹಾಳಾಗುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ತಾಯಿಯಾದರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಬದುಕಲಿ ಎಂದು ಮಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಗಾಗ ಬಂದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನಾದರೂ 'ನನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ನೀನು ಸಂಕಷ್ಟ ಪಡಬೇಡ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀನು ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರು' ಎನ್ನುವ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಮಾತುಗಳೇ ಮಗನನ್ನು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿವೆ.

ಇವು ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳಷ್ಟೇ. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಹೊತ್ತು, ಹೆತ್ತು, ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ, ದೈನಂದಿನ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಮುಪ್ಪಿನ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಕನಸಿನ ಮೂಟೆ ಹೊತ್ತು ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೇ ನೋವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ತಾಯಿಂದಿರ ಬದುಕಿನ ದುರಂತ ಕಥನಗಳು ಇಂಥವೇ ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ.

ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ಅಮ್ಮಂದಿರ ವಯಸ್ಸಿನ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೊಣಕಾಲು ನೋವಿದೆ. ವಯೋಸಹಜ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದೆ. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಬಾಧಿಸುತ್ತಿರುವ ನೋವಿಗಿಂತ ತಾವು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳೇ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಅನಾಥಾಶ್ರಮದ ಕೂಪಕ್ಕೆ ದೂಡಿದರಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಸಂಕಟಗಳಿವೆ.

ಹೀಗಾಗಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾರೇ ಹೋದರೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎನ್ನುವ ಆಸೆಗಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಣ್ಣು ಪಿಳಿಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಂದವರು ತಮ್ಮವರಲ್ಲ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾದ ಕ್ಷಣ ಮತ್ತದೆ ನಿರಾಸೆ, ಬೇಸರ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸುರಭಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿ 50 ಜನ ಇದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ 23 ಜನ ವಯಸ್ಸಾದ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಉಪಾಹಾರ, ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿರುವ ವೃದ್ಧರ ಬೇಸರವನ್ನು ಆಶ್ರಮದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿಂತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ಅಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಆಶ್ರಮದ ಸುಂದರ ವಾತಾವರಣವ