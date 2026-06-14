ಭಾನುವಾರ, 14 ಜೂನ್ 2026
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ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲೊಂದು ಬಯಲು ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ: ದೈಹಿಕ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸಲು ಪರಿಕರ ಅಳವಡಿಕೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬರುವವರಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸಲು ಪರಿಕರಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ
ಪ್ರಮೋದ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 14 ಜೂನ್ 2026, 6:57 IST
Last Updated : 14 ಜೂನ್ 2026, 7:45 IST
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ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕಲ್ಪಿಸಲಾದ  ವ್ಯಾಯಾಮದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಜನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮುಕ್ತ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಿದೆ
ವಿಠ್ಠಲ ಜಾಬಗೌಡರ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ
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