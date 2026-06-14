ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲೊಂದು ಬಯಲು ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ: ದೈಹಿಕ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸಲು ಪರಿಕರ ಅಳವಡಿಕೆ

<p><strong>ಕೊಪ್ಪಳ:</strong> ಸದಾ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುವ ಜನರಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಲು ದೈಹಿಕ ಕಸರತ್ತು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೈಹಿಕ ಸದೃಢತೆಗಾಗಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಈಗ ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯೇ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಯಲು ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ (ಕೆಕೆಆರ್ಡಿಬಿ) ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು, ಹಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ಯುವತಿಯರು ನಿತ್ಯ ಉತ್ತಮ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟವಾಡಲು, ಮನರಂಜನೆಗೂ ಈ ಉಪಕರಣಗಳು ಅನುಕೂಲವಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾಳಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡುತ್ತಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ತಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಗಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಮಳೆಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾರ್ಗ, ಗವಿಮಠ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ವಾಯುವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ರೂಢಿ. ಅನೇಕ ಯುವಜನತೆ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ದೇಹ ಸದೃಢತೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿನ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಜಿಮ್ ಮಾಡಿ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ಜಿಲ್ಲಾಕೇಂದ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಲಭವಾಗಿ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳು ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳುವ, ನಿಂತಲ್ಲಿಯೇ ದೈಹಿಕ ಕಸರತ್ತು ಮಾಡಿ ನಡಿಗೆಯ ಅನುಭವ ಪಡೆಯುವ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ಒದಗಿಸಿದರೆ ಯುವಜನತೆಗೆ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜನ ದೈಹಿಕ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.</p>.<div><blockquote>ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕಲ್ಪಿಸಲಾದ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಜನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮುಕ್ತ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಿದೆ </blockquote><span class="attribution">ವಿಠ್ಠಲ ಜಾಬಗೌಡರ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ</span></div>.<p><strong>ಸುತ್ತಲೂ ಬೇಕಿದೆ ಕಟ್ಟೆ</strong></p><p>ಬಯಲು ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಗೆ ದೈಹಿಕ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸಲು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರು ಕೂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಆಡವಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದವರು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ನೋಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಿದ್ದು, ಸುತ್ತಲೂ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪೋಷಕರು.</p><p>‘ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಆಟಕ್ಕೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಿವೆ. ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಬಳಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು ಖುಷಿ ನೀಡಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರ ಜೊತೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಕೂಡಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸದಾ ಕ್ರೀಡೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡಿದರೆ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ತಾಣ ಲಭಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದ ನಗರದ ನರಸಿಂಹ ನಾಯಕ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಯಕ ಇತರರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br>260614-35-1297400544</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>