ಕ್ಯಾವಟರ್‌ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬಗೆಹರಿಸಲಿ: ಹಿಟ್ನಾಳ

<p>ಕೊಪ್ಪಳ: ‘ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರನ್ನೂ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಆರೋಪ ಮಾಡಿರುವ ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ಕ್ಯಾವಟರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಡಲಿ’ ಎಂದು ಸಂಸದ ರಾಜಶೇಖರ ಹಿಟ್ನಾಳ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ‘ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿನಾಕಾರಣ ಯಾರನ್ನೋ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ–ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿಷಯ ಬಂದಾಕ್ಷಣ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಆಗುತ್ತದೆಯೇ’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕ್ಯಾವಟರ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಅಶ್ಲೀಲ ಫೋಟೊ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಳವಂಡಿ ಸಮೀಪದ ಮುಸ್ತಫಾ ಖಾದ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಪುರ ಎನ್ನುವ ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿನ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಮುಸ್ತಫಾಗೆ ಗಾಂಜಾ ಹಾಗೂ ಮಟ್ಕಾ ನಂಟು ಇರುವ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ‘ಗಾಂಜಾ ಹಾಗೂ ಮಟ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದವರನ್ನು ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಬಂಧಿಸಲು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಮೊಬೈಲ್: ಮುಸ್ತಫಾ ಖಾದ್ರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಲಾಗುವುದು. ವರದಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ರಾಮ್ ಎಲ್. ಅರಸಿದ್ಧಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260415-35-2062667146</p>