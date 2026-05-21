ಕೊಪ್ಪಳ: ಮಾಲಿನ್ಯ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದ ಎರಡು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಬೀಗಮುದ್ರೆ

ಕೊಪ್ಪಳ: ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಮತ್ತು ಐರನ್ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಲ್ಲಾನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯ ಹೊಸಪೇಟೆ ಇಸ್ಪಾತ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹಾಗೂ ಹಾಲವರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪದ ಪಿ. ಬಾಲಸುಬ್ಬಶೆಟ್ಟಿ ಪವರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಗುರುವಾರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಬೀಗಮುದ್ರೆ ಹಾಕಿದೆ.

ಈ ಎರಡೂ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ಸೂಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕೃಷಿ ಪರಿಸರ, ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ, ನೀರು ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಹೊಸಪೇಟೆ ಇಸ್ಪಾತ್ ಕಂಪನಿ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತ್ತು.

'ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸಮೀಪದ ಹಿರೇಬಗನಾಳ, ಕಾಸನಖಂಡಿ, ಅಲ್ಲಾನಗರ, ಚಿಕ್ಕಬಗನಾಳ, ಕುಣಿಕೇರಿ, ಕುಣಿಕೇರಿ ತಾಂಡಾ, ಲಾಚನಕೇರಿ, ಕರ್ಕಿಹಳ್ಳಿ, ಮುಂಡರಗಿ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ದೂರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಈ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ನೀಡಿದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ಹೇಳಿದೆ.

ವರದಿ ಆಧರಿಸಿ ಕ್ರಮ: ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಐದು ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಬೀಗಮುದ್ರೆ ಒತ್ತುವ (ಕ್ಲೋಸರ್) ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಎರಡು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ವನ್ಯ ಸ್ಟೀಲ್ಸ್ ಘಟಕ–1 ಹಾಗೂ 2, ಹಿರೇಕಾಸನಕಂಡಿಯ ಎಚ್ಆರ್ಜಿ ಅಲ್ಲಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 2024ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾಗ ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಸಮಿತಿಗಳು, ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿದ ವರದಿ ಆಧರಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಚಾವೊ ಆಂದೋಲನ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಕೊಪ್ಪಳ ಪರಿಸರ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ 203 ದಿನಗಳಿಂದ ಧರಣಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಹೋರಾಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಆಶಾಭಾವ ಮೂಡಿದೆ.

ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಎರಡು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಂಡಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು.
ಡಾ. ಸುರೇಶ ಇಟ್ನಾಳ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ

ನಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟದಿಂದಾಗಿ ಎರಡು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ ಉಳಿದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ ತುರ್ತು ಕ್ರಮವಾಗಬೇಕು. ಈ ಕ್ರಮ ತೋರಿಕೆಗ