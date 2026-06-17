ಜನರ ಸಹನೆ ದುರ್ಬಲತೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ: ಪುಟ್ಟರಾಜ ಪಾಟೀಲ

<p>ಕೊಪ್ಪಳ: ‘ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ದು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ತಿಳಿಯಬಾರದು. ಜನರ ತಾಳ್ಮೆ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು’ ಎಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ, ಕಾಡು ಕೃಷಿಕ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಬಚಾವೊ ಆಂದೋಲನ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ನಡೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಧರಣಿಯ 229ನೇ ದಿನವಾದ ಮಂಗಳವಾರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು,‘ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಸಂಯಮ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗಬಾರದು. ಇದನ್ನು ದೌರ್ಬಲ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿದರೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಗರ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಒತ್ತಡ ತರುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿ ಎಚ್.ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ, ಪತ್ರಕರ್ತ ರಮೇಶ ಸುರ್ವೆ, ವೇದಿಕೆಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಿ. ಗೋನಾಳ, ಮಂಜುನಾಥ ಜಿ.ಗೊಂಡಬಾಳ, ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ರಾಜಶೇಖರ ಏಳುಭಾವಿ, ಶಿವಪ್ಪ ಹಲಗೇರಿ, ಮಹದೇವಪ್ಪ ಮಾವಿನಮಡು, ಶಿವಪ್ಪ ಜಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-35-1640571548</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>