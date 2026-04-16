ಉಪ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ

ಕೊಪ್ಪಳ: ನಗರದ ಬನ್ನಿಕಟ್ಟೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಆರ್.ಎಸ್. ಉಪ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಸಂಸದ ರಾಜಶೇಖರ ಹಿಟ್ನಾಳ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬನ್ನಿಕಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಪ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯಿಂದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕಚೇರಿಯಿಂದಾಗಿ ಬನ್ನಿಕಟ್ಟಿ ಬಡಾವಣೆ, ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಬಡಾವಣೆ, ಬಸವ ನಗರ, ಇಂದ್ರಕೀಲ ನಗರ, ಸದಾಶಿವ ನಗರ, ಪದಕಿ ಲೇ ಔಟ್, ಬೆಂಕಿ ನಗರ, ಶರ್ಮಾ ಲೇಔಟ್ಗಳ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ದಿಢೀರ್ ಎಂದು ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಿ ಹೋಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸಲು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260416-35-1745012559