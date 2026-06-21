ಜೂ. 23 ರಂದು ಕೊಪ್ಪಳದ ಭಾಗ್ಯನಗರ, ಕಾಳಿದಾಸನಗರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ

<p>ಕೊಪ್ಪಳ: ಜೆಸ್ಕಾಂ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲನೆ ಉಪವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 110 ಕೆ.ವಿ. ಕೊಪ್ಪಳ ಉಪಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರಣ ಜೂ. 23ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2ರ ತನಕ ಭಾಗ್ಯನಗರ ಮತ್ತು ಕಾಳಿದಾಸನಗರ ಫೀಡರ್ಗಳ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಗಣೇಶ ನಗರ, ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿ ಕಾಲೊನಿ, ಗುಪ್ತಾ ಅಪಾರ್ಟಮೆಂಟ್, ಧನ್ವಂತರಿಕಾಲೊನಿ, ಕೀರ್ತಿ ಕಾಲೊನಿ, ಪದ್ಮಾವತಿ ಕಾಲೊನಿ, ಅಡವಿ ಅಂಜನೇಯ ಏರಿಯಾ, ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕಾಲೊನಿ, ಶಿವಗಂಗಾ ನಗರ, ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗ, ನವನಗರ, ಓಜನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಶ್ರೀರಾಮ ಕಾಲೊನಿ ಮತ್ತು ಹಳೆ ಭಾಗ್ಯನಗರ ಬಡಾವಣೆ, ಕಾಳಿದಾಸನಗರ ಫೀಡರ್ಗೆ ಒಳಪಡುವ ಕಾಳಿದಾಸ ನಗರ, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ನಗರ, ಪದಕಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್, ತಾಲೇಡಾ ಲೇಔಟ್, ಪುರದ ಲೇಔಟ್, ಶಿವಶಾಂತವೀರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಮತ್ತು ಕಿನ್ನಾಳ ರಸ್ತೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-35-621228759</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>