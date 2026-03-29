ಕೊಪ್ಪಳ: ಇಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿರುವ ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮೇಣದಬತ್ತಿ, ಅಗರಬತ್ತಿ, ಪೇಪರ್ ಪಾಕೆಟ್ ತಯಾರಿಕೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒ ದುಂಡಪ್ಪ ತುರಾದಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ 'ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಮರು ಸಾಮಾಜೀಕರಣಗೊಳಿಸುತಿದ್ದ ಕಾರಾಗೃಹಗಳು ಈಗ ಬದಲಾವಣೆ ಜೊತೆಗೆ ವೃತ್ತಿ ತರಬೇತಿ ಕೂಡ ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅವರಿಗೆ ಮರುಬದುಕು ರೂಪಿಸುತ್ತಿವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಎಸ್ಬಿಐ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಗಾರದಲ್ಲಿ 130ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂದಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಎರಡು ಹೊಲಿಗೆ ಯಂತ್ರಗಳಿಗೂ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹದ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಂಬರೀಷ್ ಎಸ್. ಪೂಜಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ 'ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಖೈದಿಗಳು ಟೇಲರ್ಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಗವಿಶಂಕರ್ ಕೆ., ಎಸ್ಬಿಐ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಯೇಶ್ವರ ಮೋಹನ್ ಪೈ, ತರಬೇತುದಾರರಾದ ಜ್ಯೋತಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್, ಕಾರಾಗೃಹದ ಸಹಾಯಕ ಜೈಲರ್ ಎಫ್.ಜಿ.ಬಾರಿಕೇರ್, ಸಲಹೆಗಾರ ಎ.ಕೆ. ಹಾವೋಜಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>