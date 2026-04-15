ಹೋರಾಟ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಸ್ಮರಣೆ

ಕೊಪ್ಪಳ: ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಚಾವೊ ಆಂದೋಲನ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಜಂಟಿ ಕ್ರಿಯಾ ವೇದಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಧರಣಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜ್ಯೋತಿ ಎಂ. ಗೊಂಡಬಾಳ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಭಾರತದ ನವನಿರ್ಮಾತೃ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ, ಅವರೊಬ್ಬ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿ, ದೈವತ್ವಕ್ಕೆ ಸಮಾನ. ಈ ದೇಶ ಪುರಾಣ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಒಂದು ವರ್ಗದ ಜನರ ಶೋಷಣೆಯನ್ನೇ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಬುನಾದಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಚಾರಗಳು ಮಹಿಳೆಯರು ಸೊಲ್ಲೆತ್ತದಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದವು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕ್ರಿಯಾ ವೇದಿಕೆ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಿ. ಗೋನಾಳ, ಮಂಜುನಾಥ ಜಿ. ಗೊಂಡಬಾಳ, ಮುಖಂಡರಾದ ಸರೋಜಾ ಬಾಕಳೆ, ಎಸ್. ಬಿ. ರಾಜೂರು, ಶಂಭುಲಿಂಗಪ್ಪ ಹರಗೇರಿ, ಬಿ. ಜಿ. ಕರಿಗಾರ ಸೇರಿ ಅನೇಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>23ರಂದು ಸಮಾವೇಶ: ಹೋರಾಟ ಆರಂಭವಾಗಿ ಏ. 23ಕ್ಕೆ 175 ದಿನಗಳಾಗಲಿದ್ದು ಅಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಕ್ರಿಯಾ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕ ಅಲ್ಲಮಫ್ರಭು ಬೆಟ್ಟದೂರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಟಾರ್, ಉಕ್ಕು ಸಂಬಂಧಿತ ಮೆದು ಕಬ್ಬಿಣ, ಗೋಲಿ, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಸುಟ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ತಯಾರಿಸುವ ಬಲ್ಡೋಟ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೊಲಗಬೇಕು. ಈಗಿರುವ ಪೆಲ್ಲೆಟ್ ಘಟಕ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬಂದ್ ಆಗಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>