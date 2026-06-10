ರೈಲ್ವೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಪೂರ್ಣ ಯಾವಾಗ? ಕುಷ್ಟಗಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಬೇಸರ

<p><em>ನಾರಾಯಣರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ</em></p>.<p>ಕುಷ್ಟಗಿ: ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪಟ್ಟಣದ ಬಳಿ ಗದಗ-ವಾಡಿ ರೈಲು ಮಾರ್ಗದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ರಹಿತ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗ ಇದಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಜನರಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ತಂದಿದೆ.</p>.<p>ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಾನವ ನಿಯಂತ್ರಿತ ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಇದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ₹ 25 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನೇ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಜೂನ್ ಮುಗಿಯುತ್ತ ಬಂದರೂ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ಆಮೆಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಕುಷ್ಟಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಧ್ಯೆ ಈಗ ನಿತ್ಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ರೈಲು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ತಡೆಯಲು ಮ್ಯಾನುವೆಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಕೆಲ ವೇಳೆ ಮಾರ್ಗ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ರೈಲುಗಳು ಬಂದು ಹೋಗುವಾಗಲೂ ಗೇಟ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವವರ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಅಸಮಾಧಾನ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಅಡ್ಡಿಯಾದರೂ ಏನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರದ್ದು.</p>.<p>ಬೃಹತ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿದ್ಧ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ರೈಲು ಮಾರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಉಕ್ಕಿನ ಗರ್ಡರ್ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಚೆನೈನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆ. ಹೀಗೇ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬಾರದ ಸಂಸದ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದ್ದರೂ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಒಂದು ಬಾರಿಯಾದರೂ ಸಂಸದ ಕೆ.ರಾಜಶೇಖರ ಹಿಟ್ನಾಳ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿಲ್ಲ, ಕಾಮಗಾರಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸದಿರುವುದು ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಎತ್ತಿತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವೀರೇಶ, ಕಳಕನಗೌಡ ಇತರರು ದೂರಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-35-287288848</p>