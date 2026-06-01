ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭ: ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಬೇಕಿದೆ ವೇಗ

ಪ್ರಮೋದ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಕೊಪ್ಪಳ: ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳ ಬಿರುಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆ ಕಳೆದು ಮಳೆಗಾಲದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಈಗ ಚರಂಡಿಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಹಾಗೂ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವೇಗ ಲಭಿಸಬೇಕಿದೆ.

ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವ ಬೃಹತ್ ರಾಜಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವೇ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಬಾರ್ಗಳು ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸುರಿದರೂ ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿ.

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದ ಪದಕಿ ಲೇಔಟ್, ಕೊಳೆಗೇರಿ ಬಡಾವಣೆಗಳು, ಹಮಾಲರ ಕಾಲೊನಿ, ಶಿವಗಂಗಾ ನಗರ, ಗಡಿಯಾರ ಕಂಬದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಬಡಾವಣೆಗಳು, ಹಳೆ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಮೀಪ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿದ್ದರೂ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಗರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ಮೇಲೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದ್ದರೂ ತ್ಯಾಜ್ಯ ತುಂಬಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದಾಗ ಪರಿಹರಿಸಲು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಿರು ಕಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಗಣೇಶ ತೆಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ತೆಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಡಾವಣೆಯಿರುವ ಕಾರಣ ನೀರು ಹಿಂದೆ ಎರಡೂ ವರ್ಷವೂ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಆವಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸಮಸ್ಯೆಯಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಯಂ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹೆಚ್ಚು: ನಗರದ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ಜೆಸಿಬಿ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನಗರದ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳ ಚರಂಡಿಯಿಂದ ಬರುವ ನೀರು ರಾಜಕಾಲುವೆಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಳೆತು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದಾಗ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸ್ವಚ್ಛಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬದಲು ತ್ಯಾಜ್ಯ ಎಸೆಯುವವರ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಗಾವಲು ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಬಾರಿ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಬದಲು ರಾಜಕಾಲುವೆಯ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಯಾವಾಗ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260601-35-1594518206