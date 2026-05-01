‘ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾಗಿಯೇ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಚನೆ’

ಕೊಪ್ಪಳ: ಇಲ್ಲಿನ ರಾಯರ ಮಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾಗಿ ಭಕ್ತರ ಆಶಯದಂತೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಠದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಜಗನ್ನಾಥಚಾರ್ಯ ಹುನಗುಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಮಠದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಚನೆ ಕುರಿತು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವೆಂದು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಇಟಗಿ, ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಇಟಗಿ, ರವೀಂದ್ರ ಕೆರೂರು, ಸ್ವಾಮಿರಾಚಾರ್ಯ ಜೋಶಿ ಗುನ್ನಾಳ (ಅಪ್ಪಣ್ಣ) ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣೇಶ ಮಾದನೂರು ಇಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, 'ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಹಿತೈಷಿಗಳ ಸಮ್ಮತಿಯಿಂದ ಮಠಕ್ಕೆ ನೂತನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿವಂಗತ ರಂಗನಾಥ ಆಚಾರ್ಯ ಹುಲಗಿ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ ಅವರ ಪುತ್ರ ಅನಂತಾಚಾರ್ಯ ಹುಲಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಂಗನಾಥಾಚಾರ್ಯ ಹುಲಗಿ ಅವರ ಜೀವಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠಕ್ಕೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಹಾಗೂ ವದಂತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>