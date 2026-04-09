ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ: ರಾಜಕೀಯ ಸುಂಟರಗಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ ನುಡಿಹಬ್ಬ

ಕುಷ್ಟಗಿ: ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುದೇನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮೇಲೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಕರಿಛಾಯೆ ಆವರಿಸಿದ್ದು ಸಮ್ಮೇಳನ ರಾಜಕೀಯ ಸುಂಟರಗಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ.

ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸ್ಥಳ ಆಯ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಎದ್ದುಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಅರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮುದೇನೂರಿನಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 2ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ನುಡಿಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಾರಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ ಮಾ.29 ರಂದು ಸಮ್ಮೇಳನದ ದಿನಾಂಕದ ಜತೆಗೆ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾಸಕ, ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಪಾಟೀಲರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಲಾಂಛನ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕೆಲ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಲಾಂಛನ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಪರಿಷತ್ತಿನ ಈ ಅವಸರದ ನಿರ್ಧಾರ ಸುತ್ತ ಅನುಮಾನದ ಹುತ್ತ ಬೆಳೆದು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಏಪ್ರೀಲ್ 2ನೇ ವಾರ ಮುಗಿಯುತ್ತ ಬಂದರೂ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸುದ್ದಿಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಪ್ಚುಪ್ ನಡೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವುದರ ಜತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿನ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸಮ್ಮೇಳನ ಮುಂದೂಡಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದುನ್ನು ಸ್ವತಃ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಸಮ್ಮೇಳನದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಈವರೆಗೂ ಶಾಸಕರೊಂದಿಗೆ ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕಾದರೂಸಂಪರ್ಕಿಸಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಆಗಿರುವುದೇನು?

ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಮುದೇನೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ಎದ್ದುಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನುಡಿಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜಾತ್ರೆಗೆ ಜನ ಸಾಕಷ್ಟು ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಸಿದರೆ ಮತ್ತೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಚಿಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲ ಮುಖಂಡರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮಧ್ಯೆ ಸಮನ್ವಯದ ಕೊರತೆ ಈಗಲೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಮುದೇನೂರಿನ ಬದಲು ಹಿರೇಮನ್ನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಸಾಪ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ