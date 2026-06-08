ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಮಾಲಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ

<p>ಕೊಪ್ಪಳ: ಇಲ್ಲಿನ ಭಾಗ್ಯನಗರದ ಸ್ವರಸೌರಭ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಲಲಿತ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಲಿಕೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಅನುಭವ, ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಲು ಸಂಗೀತ ಮಾಲಿಕೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಷಡ್ಜ ಸಂಗೀತ ವನದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಇಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ವಿನಾಯಕ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮಾತನಾಡಿ ‘ಸಂಗೀತ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಒಲುಮೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೇ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕ ಉದಯಿಸುತ್ತಾನೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ಸಂಗೀತಗಾರ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಉಪ್ಪಾರ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ರೇವಣಸಿದ್ದಸಾ ಶಿದ್ಲಿಂಗ, ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮಂಜುಳಾ ಶ್ಯಾವಿ, ಕಲಾವಿದರಾದ ಅಭಿಷೇಕ ಚಿತ್ರಗಾರ, ವಿಕಾಸ, ಕಿಶನ್ ಕದ್ರಳ್ಳಿ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾಗರಾಜ, ವಿನಾಯಕ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಸನ್ನಿಧಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಸುರೇಶ ಹಡಪದ, ಸಂಜನ ಬೆಲ್ಲದ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-35-1126950498</p>