SSLC Result 2026 | ಅಳವಂಡಿ: ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಪ್ರತಿಭೆ ಸಂಗೀತಾ

ಅಳವಂಡಿ: ಬಡತನ, ಸೌಲಭ್ಯದ ಕೊರತೆ ನಡುವೆಯೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 97 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೋಚನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸಂಗೀತಾ ರಾಮಪ್ಪ ಹವಳ್ಳನವರ ಈ ವರ್ಷದ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 611 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ, ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಗೀತಾ ಅವರ ತಂದೆ ರಾಮಪ್ಪ, ತಾಯಿ ಸುಮಕ್ಕ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು. ತಂದೆ ಅಂಗವಿಕಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅತ್ಯಂತ ಕಡು ಬಡತನದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಸಂಗೀತಾ, ಯಾವುದೇ ಟ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾರ್ಗ ದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ತನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

'ನಾವು ದಿನಾ ಹೊಲಕ್ಕ ಹೋಗ್ತೀವ್ರಿ, ಒಂದ ಎಕರೆ ಹೊಲದ ಮ್ಯಾಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀವ್ರೀ, ನಮ್ಮ ಮಗಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದುತಿದ್ಲು, ಶ್ಯಾಲಿ ಇಲ್ಲದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತಿ ಕೆಲಸಕ್ಕ ಬರ್ತಿದ್ಲು, ನಮ್ಮ ಮಗಳ ಇಷ್ಟ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದಕ್ಕಾ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗೈತ್ರಿ' ಎಂದು ಸಂಗೀತಾ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಖುಷಿಯನ್ನು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

'ನನ್ನ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೀತಿನಿ ಎಂದು ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ಭರವಸೆ ಈಡೇರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದು, ನಿತ್ಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ಓದುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ನಿತ್ಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪಾಠವನ್ನು ಅಂದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು' ಎಂದು ಸಂಗೀತಾ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಂಗೀತಾ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಬಡತನ ಇದ್ದರೂ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಮುಂದಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತೇವೆ.
-ದೇವಪ್ಪ ಬಚ್ಚಕ್ಕನವರ, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬೋಚನಹಳ್ಳಿ