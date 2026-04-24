ಶುಕ್ರವಾರ, 24 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
SSLC Result 2026 | ಅಳವಂಡಿ: ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಪ್ರತಿಭೆ ಸಂಗೀತಾ

ಜುನಸಾಬ ವಡ್ಡಟ್ಟಿ
Published : 24 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 0:40 IST
Last Updated : 24 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 5:24 IST
ಸಂಗೀತಾ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ. ಬಡತನ ಇದ್ದರೂ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಮುಂದಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತೇವೆ.
-ದೇವಪ್ಪ ಬಚ್ಚಕ್ಕನವರ, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬೋಚನ‌ಹಳ್ಳಿ
