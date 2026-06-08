<p>ಕೊಪ್ಪಳ: ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕೊಪ್ಪಳದ ಎಸ್ಎಫ್ಎಸ್ (ಐಸಿಎಸ್ಇ) ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಸ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶ್ರೀಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಧ್ಯಯನ ಕೈಗೊಂಡರು.</p>.<p>ಶ್ರೀಫಾರ್ಮ್ ಮಾಲೀಕ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜ ಮುರುಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಂಚವಟಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಗೋಶಾಲ ರಚನೆ, ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಉಪಯೋಗ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಗೂಡುಕಟ್ಟುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಜಿರ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ಜೀವಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಪರಿಸರ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೃಷ್ಣ ಸಿ. ಉಕ್ಕುಂದ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ನಾವು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಜೇನುಸಾಕಣೆ ಮಾಡುವುದೇ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಕೊಡುಗೆ’ ಎಂದರು. ಶಾಲೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಫಾದರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಮಾಮ್ಲ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-35-660945218</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>