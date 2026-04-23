ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಮಾವೇಶ ಇಂದು

ಕೊಪ್ಪಳ: 'ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿರೋಧಿಸಿ ಏ.23ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿರೋಧಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ಪಕ್ಷಗಳು, ಜನಪರ ಸಂಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಮಾವೇಶ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಬೆಟ್ಟದೂರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ನಡೆಯದ ಅಪಚಾರ ಏ.23ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅರ್ಧ ಕೋಟಿ ಮತದಾರರ ಹಕ್ಕು ಕಸಿದು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಚಾಟಿ, ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಾಥಿ ಎಂಬಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಜಾತಂತ್ರ ಪ್ರೇಮಿಗಳೆಲ್ಲರ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿದಿರುವ ಚೂರಿ. ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಸ್ಥಿತಿ ನಾಳೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 13 ರಾಜ್ಯಗಳ 6.5 ಕೋಟಿ ಜನರ ಮತದಾನ ಹಕ್ಕು ರದ್ದಾಗಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಕರ್ನಾಟದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಆರ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಲು ಏ.23ರಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಹಕ್ಕು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸುವರು. ರೈತ, ಕಾರ್ಮಿಕ, ಮಹಿಳಾ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಕನ್ನಡಪರ, ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕು ಹೋರಾಟಗಾರ ಮುಂತಾದ ಸಂಟನೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವರು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಂಚಾಲಕ ಪಾಮಣ್ಣ ಕನಕಗಿರಿ, ಎಂ.ಡಿ ಸಿರಾಜ್, ಆದಿಲ್ ಪಟೇಲ್, ರಾಜಾ ನಾಯ್ಕ, ಅನ್ಸಾರ್ ಪವನ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260423-35-808516035</p>