ಯೋಧನಿಗೆ ₹3 ಲಕ್ಷ ವಂಚಿಸಿದ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಮಹಿಳೆ

<p>ಹನುಮಸಾಗರ (ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ): ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಯೋಧರೊಬ್ಬರು ₹3.30 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರ ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಡಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶ ಮೇಟಿಗೌಡ್ರ ಅವರು ಅಂಡಮಾನ್–ನಿಕೋಬಾರ್ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯೋಧರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯ ಹೊಸ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹಳೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಿಮ್ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರದ ಕಾರಣ ಕಂಪನಿಯವರು ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮವೊಂದರ ಮಹಿಳೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣಕಾಸು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಫೋನ್ ಪೇ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 125 ಜನರಿಗೆ ₹5ರಿಂದ ₹10 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಖಾತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಯೋಧ ವೆಂಕಟೇಶ ಅವರಿಗೆ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಿಂದ ಕಡಿತವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿ, ಸ್ವಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹನುಮಸಾಗರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಪಿಎಸ್ಐ ಧನಂಜಯ ಎಂ. ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಿಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಸಂಬಂಧಿತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಮಹಿಳೆ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು ₹2.50 ಲಕ್ಷ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಉಳಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260324-18-1500987699</p>