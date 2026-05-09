ಕುಷ್ಟಗಿ: ಗತ ವೈಭವ ನೆನಪಿಸಿದ ‘ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ’ ನಾಟಕ

ಕುಷ್ಟಗಿ: ಇಲ್ಲಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 'ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ' ನಾಟಕದ ಮನೋಜ್ಞ ಅಭಿನಯ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಗತಕಾಲದ ವೈಭವನ್ನು ರಂಗಸಜ್ಜಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು.

ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮತ್ತು ಆತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಪತ್ರಾಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮುಂದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ತೆರೆದಿಟ್ಟು ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕವರ್ಗವನ್ನು ಮಾಸದ ಗತಕಾಲಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು.

ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯೆ ವಿದ್ಯಾವತಿ ಗೋಟೂರು, ಪದವಿ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲಾವಿಭಾಗ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಉಜ್ವಲಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.

ನಾಟಕದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಂತಕುಮಾರ ದೊರೆ, ಕಾಲೇಜಿನ ಐಕ್ಯೂ ಏ.ಸಿ ಘಟಕದ ಸಂಚಾಲಕ ಭೋಜರಾಜ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಘಟಕದ ಸಂಚಾಲಕ ಅನಿತಾ ಪಾಟೀಲ, ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘದ ಸಂಚಾಲಕ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕೋಳೂರು, ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಘಟಕದ ಸಂಚಾಲಕ ದುರುಗೇಶ ಇತರೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು. ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಶಿವರಾಜ ಕೋಳೂರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.