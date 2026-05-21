ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ: 60 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್‌

ಪ್ರಮೋದ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಕೊಪ್ಪಳ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕ್ವಾರಿಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ರಾಜಧನದ ದಂಡವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು (ಒನ್ ಟೈಮ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್) ಎನ್ನುವ ನಿಯಮವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರೂಪಿಸಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 60 ಕಲ್ಲು ಕ್ವಾರಿಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ₹110 ಕೋಟಿ ಬರಬೇಕಿದೆ.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹6 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2006ರಿಂದ 2024ರವರೆಗೆ ಅಕ್ರಮ ಕಲ್ಲುಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಾರಿಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 85 ಕಲ್ಲು ಕ್ವಾರಿಗಳು ಇದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 60 ಕ್ವಾರಿಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 16 ಕ್ವಾರಿಗಳಿದ್ದು (ಬರಬೇಕಾದ ದಂಡ ₹33.88 ಕೋಟಿ), ಕನಕಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಾರಿಯಿಂದ ₹71 ಲಕ್ಷ, ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 37 ಕ್ವಾರಿಗಳಿದ್ದು (₹57.78 ಕೋಟಿ), ಕುಕನೂರು ಒಂದು ಕ್ವಾರಿಯಿದ್ದು ₹11.03 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಐದು ಕ್ವಾರಿಗಳಿಂದ ₹9.13 ಕೋಟಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ವಾರಿಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಏನಿದು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಲ್ಲುಗಣಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 2006–07ರಿಂದ ಸಂಚಿತ ಅಡಿಟ್ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸರಕು ತೆಗೆದು ರಾಜಧನವನ್ನು ಪಾವತಿಸದೆ ಹಾಗೂ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಪಡೆಯದೇ ಕಟ್ಟಡ ಕಲ್ಲು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂಥ ಕಲ್ಲು ಗಣಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಪಾವತಿ ಮೂಲಕ ರಾಜಧನ ದಂಡ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿಯಮ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ನಿಯಮದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಂತೆ ಕಲ್ಲುಗಣಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಿತ ಅಡಿಟ್ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕ ಉಪಖನಿಜ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಬಾಕಿ ರಾಜಧನ ವಸೂಲಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಕೆಎಸ್ಆರ್ಎಸ್ಎಸಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಡ್ರೋಣ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ ಸರ್ವೆ ವರದಿ ಅಥವಾ ಇತರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿನ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ನೀಡಲಾದ ವರದಿಯಂತೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯ ಒಳಗೆ ರಾಜಧನ ದಂಡ ಪಾವತಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಗಣಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಒಟಿಎಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜಧನ ಅಥವಾ ದಂಡ ಪಾವತಿಸದ ಕಲ್ಲುಗಣಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಗಣಿ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲೂ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260521-35-69121806