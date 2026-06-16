ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಜೂನ್ 2026
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ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಅರೆಬರೆ ಬೀದಿದೀಪದ ಬೆಳಕು

ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಆರುವ ಬೀದಿಬದಿಗಳು, ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ
ಪ್ರಮೋದ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 16 ಜೂನ್ 2026, 6:39 IST
Last Updated : 16 ಜೂನ್ 2026, 6:39 IST
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ಕೊಪ್ಪಳದ ಗಂಜ್‌ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಬೀದಿಬದಿಯ ದೀಪಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಕತ್ತಲು ಕವಿದಿರುವುದು 
ಕೊಪ್ಪಳದ ಗಂಜ್‌ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಬೀದಿಬದಿಯ ದೀಪಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಕತ್ತಲು ಕವಿದಿರುವುದು 
ಕೊಪ್ಪಳದ ಲೇಬರ್‌ ವೃತ್ತದಿಂದ–ಭಾಗ್ಯನಗರ ಮೇಲ್ಸೆತುವೆ ಮೇಲೆ ತೆರಳುವ ಜನರಿಗೆ ವಾಹನಗಳ ಬೆಳಕೇ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ
ಕೊಪ್ಪಳದ ಲೇಬರ್‌ ವೃತ್ತದಿಂದ–ಭಾಗ್ಯನಗರ ಮೇಲ್ಸೆತುವೆ ಮೇಲೆ ತೆರಳುವ ಜನರಿಗೆ ವಾಹನಗಳ ಬೆಳಕೇ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ
ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿದೀಪ ಬಂದ್‌ ಆಗುವ ವಿಷಯ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ವರದಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವೆ.
ಮಂಜುನಾಥ ಗುಂಡೂರು ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತ
Koppala

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