ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಅರೆಬರೆ ಬೀದಿದೀಪದ ಬೆಳಕು

<p><strong>ಕೊಪ್ಪಳ:</strong> ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಬೀದಿಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ ದೀಪಗಳು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಬಂದ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಆಗ ದೂರದ ಊರುಗಳಿಂದ ನಗರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಜನ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿಯೇ ಅಥವಾ ವಾಹನಗಳ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗವಿಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಮಠವಿದ್ದು ಹಗಲಿರುಳು ಭಕ್ತರು ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಅಶೋಕ ವೃತ್ತ, ಗಂಜ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ಸಹಜವಾಗಿ ಜನರ ಓಡಾಟವೂ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ತಡರಾತ್ರಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ರಸ್ತೆ ವಿಭಜಕದ ನಡುವೆ ಹಾಕಲಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳು ಬಂದ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಆಟೊ ಚಾಲಕರು, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಸವಾರರು ಈ ಕತ್ತಲಲ್ಲೇ ತೆರಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್ಬಿಐ ಎಟಿಎಂನಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿತ್ತು. ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಮನೆಗಳ ಕಳ್ಳತನಗಳು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತವೆ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಭಾಗ್ಯನಗರಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಸಮೀಪದ ಮಾರ್ಗವಾದ ಲೇಬರ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಭಾಗ್ಯನಗರ ರೈಲ್ವೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯ ಅರ್ಧಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೀದಿದೀಪಗಳು ಬೆಳಗಿದರೆ, ಇನ್ನರ್ಧ ಭಾಗ ಕತ್ತಲು ಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕತ್ತಲೇ ಕಳ್ಳರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಶೋಕ ವೃತ್ತದಿಂದ ಗಂಜ್ ವೃತ್ತದ ತನಕ ಕೆಲವು ಕಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಳಕಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೆಡೆ ಕತ್ತಲು ಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. </p>.<p>ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೀದಿದೀಪದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಬಡಾವಣೆಗಳ ಬೀದಿದೀಪಗಳಲ್ಲಿ ತಂತಿ ದುರಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಲ್ಫ್ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪರದಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ನಗರಸಭೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರೆ ಆ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ‘ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಲ್ಪ್ಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದು ಅಸಹಾಯಕತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶಾಂತ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬೀದಿದೀಪಗಳ ಬಲ್ಪ್ ಕೆಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ಸ್ವಂತ ಹಣದಲ್ಲಿ ತಂದು ನಾವೇ ಬಲ್ಪ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><blockquote>ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿದೀಪ ಬಂದ್ ಆಗುವ ವಿಷಯ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ವರದಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವೆ.</blockquote><span class="attribution"> ಮಂಜುನಾಥ ಗುಂಡೂರು ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>