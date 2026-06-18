ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಬೀದಿದೀಪಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್‌

<p>ಕೊಪ್ಪಳ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೀದಿದೀಪಗಳು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತೇರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಬಂದಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿನ ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಮಂಜುನಾಥ ಗುಂಡೂರು ಅವರು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜನಿನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಗಂಜ್ ವೃತ್ತ, ಅಶೋಕ ಸರ್ಕಲ್, ಲೇಬರ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಭಾಗ್ಯನಗರಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ರೈಲ್ವೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ಅರೆಬರೆಯಾಗಿ ಬೀದಿದೀಪಗಳು ಬೆಳಗುತ್ತವೆ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಬಂದ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಈ ಕುರಿತು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಯ ಜೂನ್ 16ರ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ‘ಅರೆಬರೆ ಬೀದಿದೀಪದ ಬೆಳಕು’ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು. ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಪೌರಾಯುಕ್ತರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕೆಯ ವರದಿ ಆಧರಿಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಕಡೆ ತಂತಿಗಳು ತುಂಡಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾಗ್ಯನಗರ ಮಾರ್ಗದ ಬೀದಿದೀಪಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-35-1770169357</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>