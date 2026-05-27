ಕನಕಗಿರಿ | ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಸಿಗದ‌ ನಗದು ಬಹುಮಾನ; ಪಾಲಕರ ದೂರು

ಕನಕಗಿರಿ: 'ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ 2025ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂವಿಧಾನ ಸಮರ್ಪಣೆ ದಿನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿಲ್ಲ' ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಾಲಕರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂವಿಧಾನ ಸಮರ್ಪಣೆ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಾಷಣ, ಚಿತ್ರಕಲಾ, ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಗಂಗಾವತಿಯ ಲಿಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಪಟ್ಟಣದ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಯ ವರ್ತಕ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ಸಮಗಂಡಿ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಮಧುಶ್ರೀ ಅವರು ಚಿತ್ರಕಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲಾಖೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ₹ 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

'ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಗತಿಸಿದರೂ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಮಧುಶ್ರೀ ಅವರ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಸೋಮು ಸಮಗಂಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಕಡತಗಳು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಉತ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಸೊಗಲದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ