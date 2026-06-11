ಆರೋಗ್ಯವೇ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತು, ಶ್ರೀಮಂತರು ಆರೋಗ್ಯವಂತರು ಎಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

<p>ಗಂಗಾವತಿ: ‘ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಟಿನ ಕಟ್ಟುಗಳಿದ್ದವರು ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ಕೈ,ಕಾಲು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದವರು ಶ್ರೀಮಂತರು. ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತೆಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂತೋಷ. ಮನುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ತೆರಳಿ ಕೊನೆಗೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ’ ಎಂದು ಕೊಪ್ಪಳದ ಅಭಿನವ ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮ ಸಮೀಪದ ಕೆಎಲ್ಇ ಪಿಯು ಮತ್ತು ಪದವಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಕೆಎಲ್ಇ ಡಾ.ಪ್ರಭಾಕರ ಕೋರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜವಹಾರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗಂಗಾಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಮಠದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೃಹತ್ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಶಿಬಿರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಅಪಮಾನ, ಬಡತನ, ಸೋಲು, ನಿಂದನೆ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಡೆದುಕೊಂಡು, ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಿಂತಿಸದೇ, ಬಂದಂಥ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಮಾನವನ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಆಲೋಚನೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಪರಣ್ಣ ಮುನವಳ್ಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಕ.ಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೂ ಸಹ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಸೌಲಭ್ಯ ದೊರೆಯಲಿ ಎಂದು ಈ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೋಗಿಗಳು ಇಂದಿನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ತಪಾಸಣೆ ಫೈಲ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಕೆಎಲ್ಇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾದರೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬೃಹತ್ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರ: ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಕೆಎಲ್ಇ ಮಹಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕೆಳ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕೊಠಡಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿ, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ 2 ಸಾವಿರ ಜನರು ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ಉಪಾಹಾರ, ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಶಂಕರಣ್ಣ ಮುನವಳ್ಳಿ, ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಗಪ್ಪ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಜಿ. ವೀರಪ್ಪ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಎಚ್.ಆರ್. ಶ್ರೀನಾಥ, ಕೆಎಲ್ಇ ಗಂಗಾವತಿ ಸ್ಥಾನಿಕ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಿರಿಯಪ್ಪ, ಪಂಪಣ್ಣ ಹೊಸಕೇರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್. ಮುನವಳ್ಳಿ, ಪ್ರಭಾಕರ ಪಿ ಹೊಸಕೇರಿ, ಡಾ.ಮಾನಸ ಡಿ.ಎ, ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಎ.ಸೋಮರಾಜು, ಡಾ.ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಕುಡಚಿ ಸೇರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು, ಕಾಲೇಜು ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ರೋಗಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260611-35-1199740869</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>