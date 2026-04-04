ತಾಳಕನಕಾಪುರ: ದ್ಯಾಮಮ್ಮ ದೇವಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ

ಕೊಪ್ಪಳ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಾಳಕನಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದ್ಯಾಮಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉದ್ಘಾಟನೆ, ಕಳಸಾರೋಹಣ ಹಾಗೂ ಐದು ದಿನಗಳ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನೆರವೇರಿತು.

ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಾಗೂ ಕಳಸಾರೋಹಣವನ್ನು ಬಿಸರಳ್ಳಿಯ ಗವಿಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಶಾಖಾಮಠದ ಶಿವಶಾಂತವೀರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ದ್ಯಾಮಮ್ಮ ದೇವಿಯನ್ನು ಕಿನ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ವಿವಿಧ ವಾದ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಕರೆತಂದು ಗಂಗಾಪೂಜೆ, ಗ್ರಾಮಸಂಚಾರ, ದೇವಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬುವುದು, ಭಕ್ತರಿಂದ ದೀರ್ಘದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ, ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಿದವು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆ ಮುಂಗೈ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು.

ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಸಂಗಣ್ಣ ಕರಡಿ ಮಾತನಾಡಿ 'ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮುಖ್ಯ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಗೆ ತಾಳಕನಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜನರ ನಡೆ ಮಾದರಿ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದ್ದು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವರ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದರು.

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ರಾಮಣ್ಣ ಚೌಡ್ಕಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅರಸಿಕೇರಿ, ಮಹಾಂತೇಶ ಸಂಗಟಿ, ಸಂಗಮೇಶ ಬಾದವಾಡಗಿ, ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ ಇರಕಲ್ಲಗಡ, ಮಂಜುನಾಥ ಬಿ.ಟಿ.ಪಾಟೀಲ, ವೆಂಕಟೇಶ ಜಬ್ಬಲಗುಡ್ಡ, ಮಂಜುನಾಥ ನಿಟ್ಟಾಲಿ, ಕಲಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶೇಖರಪ್ಪ ಹಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260404-35-1443127564