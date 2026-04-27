ಸೋಮವಾರ, 27 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ: ಬಡತನದಲ್ಲೂ ತೌಸೀಫ್‌ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ

ಜುನಸಾಬ ವಡ್ಡಟ್ಟಿ
Published : 26 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 23:59 IST
Last Updated : 27 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 5:37 IST
ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿದ ಪಾಠ ಕೇಳಿ, ಓದಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ವೈದ್ಯನಾಗುವ ಆಸೆಯಿದೆ
ತೌಸೀಫ್ ಗೈಬುಸಾಬ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
ತೌಸೀಫ್ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ವಿಶೇಷ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬಡತನದಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ದಾನಿಗಳ ನೆರವಿನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ
ಶರಣಪ್ಪ ಜಿ. ಮೂಲಿಮನಿ, ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಾತರಕಿ ಗುಡ್ಲಾನೂರು
