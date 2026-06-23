ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಭತ್ಯೆ ಕಡಿತ ವಿರೋಧಿಸಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕಾರ

<p>ಗಂಗಾವತಿ: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಭತ್ಯೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಭತ್ಯೆ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಸೋಮವಾರ ನಗರದ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಷಯಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರು ಮಾತನಾಡಿ, ‘ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆದೇಶಾನುಸಾರ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಸ್ನಾತಕ ಪದವಿ ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣ ಭತ್ಯೆ ನೀಡದೆ, ಅರೆಬರೆ ಭತ್ಯೆಹಾಕಿ, ಉಳಿದ ಭತ್ಯೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭತ್ಯೆ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತಿಳಿಸಿ, ಬಾಕಿ ಭತ್ಯೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಲಿಖಿತ, ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರೂ, ಭತ್ಯೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಲವು ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರಿಗೆ ₹3 ರಿಂದ ₹8 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಭತ್ಯೆ ಕಡಿತವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಾಕಿ ಭತ್ಯೆ ಪಾವತಿ ಆಗುವವರೆಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಿಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕರು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಷಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಬೇಗಂ, ಸರಫರಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯ ಅಭಿಷೇಕ ಡಿ.ಎಂ. ಅವರಿಗೆ ಮನವಿಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ತುಕಾರಾಮ ನಾಯಕ, ಬಸವರಾಜ ಗೌಡನಬಾವಿ, ಪಾಗುಂಡಪ್ಪ, ಗುಂಡೂರು ಪವನ ಕುಮಾರ, ಬಸವರಾಜ ತಿಮಲಾಪುರ, ಸೋಮೇಶ, ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ, ಮಂಜುನಾಥ ಬಾಣದ, ಪುನೀತಾ, ಮೀಟಾನಾಯಕ, ಮಂಜುಳಾ, ಮಲ್ಲನಗೌಡ, ಉಷಾ ರಾಣಿ, ಸೋಮ ಶೇಖರ, ಕಾರಟಗಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ, ಶಿವಬಸಪ್ಪ ಮಸ್ಕಿ, ಹನುಮಂತ, ಮಹಾಂತೇಶ, ಪದ್ಮಶ್ರೀ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ, ಸುಮಲತಾ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-35-1845098020</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>