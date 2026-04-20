‘ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಬಿಡಿ, ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಜೀವಿಸಿ’

ಕಾರಟಗಿ: ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಆಚರಣೆ ಅಪರಾಧ. ಕ್ಷೌರಿಕರು, ಮಡಿವಾಳರು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರನ್ನೂ ತಮ್ಮಂತೆಯೇ ಕಾಣಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನತೆಯಿಂದ, ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಶಾಂತಿ, ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಬಾಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಇದು ಎಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಹೌದು ಎಂದು ಕೊಪ್ಪಳ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಹೇಶ ಮಾಲಗಿತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೂದಗುಂಪಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಭೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಕ್ಷೌರಿಕರು, ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡುವವರು ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ದೂರಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹೋದರರಂತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಬಾಳಿರಿ' ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಗಂಗಾವತಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಚಾಯಪ್ಪ ನ್ಯಾಮಗೌಡರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಆಚರಣೆ ಕಾನೂನು ವಿರೋಧಿ. ಅಂಥವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಇಲಾಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪರಮೇಶಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, 'ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಆಚರಣೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ, ವದಂತಿ ಹಬ್ಬಿಸಿರಬೇಕು. ಕ್ಷೌರಿಕರು, ಮಡಿವಾಳರು ಅನೋನ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದರೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖರು ಸಿದ್ದರಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಎಂ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸುಧೀರಕುಮಾರ ಬೆಂಕಿ, ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಸಂಗಮ್ಮ ಹಿರೇಮಠ, ಮಂಜುನಾಥ ರಾಠೋಡ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಗುರುಸಿದ್ದಪ್ಪ ಎರಕಲ್, ಚಳ್ಳೂರು ಬಸವರಾಜ್, ಮಲ್ಲನಗೌಡ, ಶರಣೇಗೌಡ, ಜಡೆಪ್ಪ ವಕೀಲ, ಸುರೇಶ ಬೆಳ್ಳಿಕಟ್ಟಿ, ಮರಿಯಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಡಪದ, ಮಡಿವಾಳ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260420-35-1667677185</p>