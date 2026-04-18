ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಗಡಿಪಾರಿಗೆ ದಲಿತ ಸೇನೆ ಆಗ್ರಹ

ಕುಕನೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಮಹನೀಯರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಗುರುವಾರ ಸಗಣಿ ಮೆತ್ತಲಾಗಿದ್ದು ಕೃತ್ಯ ಖಂಡಿಸಿ ಶುಕ್ರವಾರ ದಲಿತ ಸೇನೆ ವತಿಯಿಂದ ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರ, ಮೂರ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಅವಮಾನ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಭಾವಚಿತ್ರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನರಾಂ, ಜ್ಯೋತಿ ಬಾ ಫುಲೆ, ಬಸವೇಶ್ವರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಮಹನೀಯರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಗಣಿ ಮೆತ್ತಲಾಗಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಖಂಡನೀಯ. ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬಂದಿಸಿ, ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ದಲಿತ ಸೇನೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಉಡಚಪ್ಪ ಶ್ರೀರಾಮನಗರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಯಾವ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ವಿರೋಧಿಗಳಲ್ಲ. ಅವರು ಕೇವಲ ದಲಿತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂವಿಧಾನ ರಚಿಸಿ ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸರ್ವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಒಳಿತು ಬಯಸಿದವರು' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುದಿಯಪ್ಪ ಛಲವಾದಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಕಡೆಮನಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ ಕಾಳಿ, ಸೋಮಣ್ಣ ಬಡಿಗೇರ, ಮಹೇಶ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಶ್ರೀಕಾಂತ ಸೋಂಪೂರ, ಮುತ್ತು ಕುಕನೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>