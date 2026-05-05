ದ್ಯಾಮಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿ ಅದ್ದೂರಿ ಜಾತ್ರೆ

<p>ಯಲಬುರ್ಗಾ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಣಸಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ದ್ಯಾಮಾಂಬಿಕಾದೇವಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು. ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವ ಈ ದೇವಿಯ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿತ್ತು. ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಗ್ರಾಮದ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಷೇಕ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಅಲಂಕಾರಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ದೇವಿಗೆ ಉಡಿ ತುಂಬುವುದು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿದವು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಲಂಕೃತ ದೇವಿಯ ಉತ್ಸವವು ಗ್ರಾಮದ ವಿವಿಧ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜಗುರಿತು. ಗ್ರಾಮದ ಸೀಮೆಯ ಸುತ್ತಲು ಸುತ್ತಾಡಿ ನಂತರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮರಳಿತು. ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಹುಣಸಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಾದ ನಿಲೋಗಲ್ಲ,ಗುನ್ನಾಳ, ಬೇವೂರ, ಮುರಡಿ, ನರಸಾಪುರ, ತರಲಕಟ್ಟಿ, ಕೋಳಿಹಾಳ, ಮ್ಯಾದನೇರಿ ಸೇರಿ ಅನೇಕರು ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ರಾತ್ರಿ ಹಾಸ್ಯಸಂಜೆ, ಜನಪದ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಗಣ್ಯರಾದ ಹನುಮಂತ ತಳವಾರ, ಅಯ್ಯನಗೌಡ ಕೆಂಚಮ್ಮನವರ, ಶಿವಸಂಗಪ್ಪ ಹುಚನೂರ, ಗುರುರಾಜ ನೆಲಜೇರಿ, ಭೀಮನಗೌಡ ಪೊಲೀಸ್ಪಾಟೀಲ, ಹೇಮಣ್ಣಗೌಡ್ರ, ಶಿವಮೂರ್ತೆಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ, ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಬಡಿಗೇರ, ರುದ್ರಪ್ಪ ಹುಚನೂರ, ಮೌನೇಶ ಬಡಿಗೇರ, ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ, ಬಸಪ್ಪ ಹರಿಜನ ಸೇರಿ ಅನೇಕರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260505-35-519252832</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>