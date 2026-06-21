ಕೊಪ್ಪಳದ ‘365@ ಯೋಗ ಭಾರತ’ ಯೋಜನೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ, ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ ಅನುಷ್ಠಾನ

<p><em>ಪ್ರಮೋದ ಕುಲಕರ್ಣಿ</em></p>.<p>ಕೊಪ್ಪಳ: ಮನುಷ್ಯನ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ‘365@ ಯೋಗ ಭಾರತ’ ಎನ್ನುವ ಯೋಜನೆ ಈಗ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದು ಇದು ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಲು ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಯೋಗ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೊದಲು 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ ‘365@ ಯೋಗ ಭಾರತ’ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿತ್ಯ ವಿಷಯ ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ಯೋಗ ಪರಿಣತರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ಯೋಗದ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಲು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಇದು ಇಂದಿಗೆ (ಜೂ. 21) ಸರಿಯಾಗಿ 400 ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಾದ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ ಈ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಜೂ. 23ರಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಯೋಗ ತರಗತಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪ್ರತಿವಾರ ಒಂದೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯೋಗ ತಜ್ಞರು ಈ ತರಗತಿ ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಿದ್ದು ಮೊದಲ ವಾರದ ಅವಕಾಶ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಲಭಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ.</p>.<p>ಪಂಚವಟಿ ಅಭಿಯಾನ: ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಂಚವಟಿ ವೃಕ್ಷಗಳಾದ ಬಿಲ್ವ, ಬನ್ನಿ, ಅಶ್ವತ್ಥ, ಉದುಂಬರ, ಬೇವು ಈ ಐದು ಸಸಿಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯ 639 ಹಳ್ಳಿಗಳ ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನೆಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಕಾರಾಗೃಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಂಚವಟಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260621-35-434163214</p>