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ಕೊಪ್ಪಳ | ಮೂವರು ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಯಾರ ‘ಕೈ’ ಮೇಲು?

ಬಸವರಾಜ ರಾಯರಡ್ಡಿ, ಶಿವರಾಜ ತಂಗಡಗಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಿಟ್ನಾಳ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ
ಪ್ರಮೋದ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 3 ಜೂನ್ 2026, 7:02 IST
Last Updated : 3 ಜೂನ್ 2026, 7:02 IST
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ಬಸವರಾಜ ರಾಯರಡ್ಡಿ
ಬಸವರಾಜ ರಾಯರಡ್ಡಿ
ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಿಟ್ನಾಳ
ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಿಟ್ನಾಳ
Koppal

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