ಸೋಮವಾರ, 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkoppal

ಕೊಪ್ಪಳ | ಊಟದಲ್ಲಿ‌ ನೊಣ: DC ಕಚೇರಿ ಎದುರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಡರಾತ್ರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 18:35 IST
Last Updated : 9 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 18:35 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
protestKoppal

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT