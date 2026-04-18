ಕೊಪ್ಪಳ | ಬಾಲಕಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ: ನೆರವಾದವರಿಗೂ 20 ವರ್ಷ ಜೈಲು

ಕೊಪ್ಪಳ: ಬಾಲಕಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ ಅಪರಾಧಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾಗಿದ್ದು ಪಂಜಾಬ್ನ ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಫೋಕ್ಸೊ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯ ಮನೆ ಸಮೀಪ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಮೊದಲನೇ ಆರೋಪಿ ಪಂಜಾಬ್ನ ದಿವಂಗತ ಸರವಣ್ ಸಿಂಗ್ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಬಾಲಕಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಲುಗೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ. 2020ರಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಬೆದರಿಸಿ ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ.

ಸರವಣ್ ಸಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ರಾಜ್ಯದ ಜೋಬನ್ ಸಿಂಗ್ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ನೆರವಾಗಿದ್ದ. ಹೀಗೆ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದ ಇನ್ನುಳಿದ ಅಪರಾಧಿಗಳಾದ ಜಸ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್, ಸರಬ್ಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಜಗತಾರ್ ಸಿಂಘೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಾಲಕಿಯ ವಯಸ್ಸು 20 ವರ್ಷ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿ ದ್ದರು. ಅಮೃತಸರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದು ಸರವಣ್ ಸಿಂಗ್ ಬಾಲಕಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದ. ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರವಣ್ ಸಿಂಗ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದ.

ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಕೊಪ್ಪಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಕುಮಾರ ಡಿ.ಕೆ. ಅವರು ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ತಲಾ ₹20 ಸಾವಿರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಗೌರಮ್ಮ ದೇಸಾಯಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು.