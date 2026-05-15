ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್–ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅಪಘಾತ: ಆರು ಮಂದಿ ಸಾವು, ಹಲವರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ

ಕೊಪ್ಪಳ: ಕೊಪ್ಪಳ ಹಾಗೂ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 50ರಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಗುದ್ದಿದ ಪರಿಣಾಮ ಆರು ಜನ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಅಪಘಾತ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆಯಿಂದ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 50ರಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಕೆಲವು ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರನ್ನು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆ ತರಲಾಗಿದೆ.

ಹುಲಿಗಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಭಕ್ತರು

ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಲಿಗಿಯ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ದೇವಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ 15ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಭಕ್ತರು ಹೊಸಪೇಟೆಯಿಂದ ಹುಲಿಗಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಅಪಘಾತ ನಡೆದಿದೆ.

ಮೇ 11ರಂದು ಹುಲಿಗಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆಗ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರಲು ಆಗದವರು ದೇವಿಯ ವಾರದ ದಿನವಾದ ಶುಕ್ರವಾರ ಬರುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ.

ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಊರುಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಹುಲಿಗೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಆರು ಜನ ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಗಾಯಗೊಂಡವರು

• ಅಜಯ್
• ಚೇತನ್
• ಮಾಯಾ
• ಹನುಮಮ್ಮ
• ಅಂಜಲಿ
• ರತ್ನಮ್ಮ

ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.