SSLC Exam: ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೂ ಇಂದಿನಿಂದ ‘ಪರೀಕ್ಷೆ’

ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾದ ವೀರಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಬಂಡಿ ಹಾಗೂ ರವಿಕುಮಾರ, ಸಂಪಕ್ಕ ಗೊಲ್ಲರ, ಹನುಮಂತ ಲಮಾಣಿ, ನಾಗರಾಜ್, ಸಮೀರ, ಮಹೇಶ, ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಅಮರೇಶ, ನೀಲಪ್ಪ, ಗಣೇಶ, ಹನುಮಂತ, ವೆಂಕರಡ್ಡಿ, ಮಂಜುಳಾ, ಶ್ರೀದೇವಿ, ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸುನಿತಾ, ರೇಣುಕಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಇದ್ದರು.