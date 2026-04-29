ಗ್ರಾಮದೇವತೆಗೆ ಉಡಿತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಕುಕನೂರು: ಸಮೃದ್ಧ ಮಳೆ ಬೆಳೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಸಬಹಂಚಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದೇವತೆ ದ್ಯಾಮಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಲು ವಾರ ಹಿಡಿದು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಉಡಿತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯ ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 5 ವಾರ ನಿರಂತರ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ತಾಯಿ ದ್ಯಾಮಮ್ಮನನ್ನು ಈ ವರ್ಷದ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದ ನಡೆದು ಬಂದ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಿರುವುದು ರೈತರ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಐದು ಮಂಗಳವಾರ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ತಾಯಿಯ ಉಡಿತುಂಬುವ ಕಾರ್ಯದ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ರೈತರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಸಹ ಮಾಡದೆ ವಾರ ಮಾಡುತ್ತ ಬಂದಿರುವದು ವೈಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು, ಯುವಕರು ಕೊನೆಯ ಮಂಗಳವಾರ ದ್ಯಾಮಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಗ್ರಾಮದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>