ಕುಕನೂರು: ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ... ಚುರುಕಾಗದ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ

<p><strong>ಕುಕನೂರು:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ ಶೇ 12ರಷ್ಟು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದೆ.</p><p>ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಸರಾಸರಿ 60.5 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಮಳೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ 22.7 ಮಿ.ಮೀ.ನಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದು, ಶೇ 37ರಷ್ಟು ಕೊರತೆ ಆಗಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಿದ್ದು, ಬಿತ್ತನೆ ಆದ ಬೆಳೆಗಳೂ ಸಹ ಒಣಗುತ್ತಿವೆ.</p><p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿಯನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡು ಒಟ್ಟು 50,366 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಷ್ಟು ಜಮೀನು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ 8 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ರೈತರು ವಿವಿಧ ಬೆಳೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಕಾಡಿದ್ದು, ಮೇ 15ರವರೆಗೆ ಶೇ 18ರಷ್ಟು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿತ್ತು.</p><p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ 4,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು, 2100 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ತೊಗರಿ, 1,500 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜೆ, 200 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬಿತ್ತಲಾಗಿದ್ದು, ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಒಣಗುತ್ತಿದೆ.</p><p>‘ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಈವರೆಗೆ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಒಂದೆರಡು ದಿನದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಚುರುಕಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರಮಾಣ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಮೋದ್ ಟಿ.</p><p>ಬಿತ್ತನೆ–ಗೊಬ್ಬರದ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ: ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಈವರೆಗೆ 130 ಕ್ವಿಂಟಲ್ನಷ್ಟು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಬೀಜಗಳನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ 120 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ದಾಸ್ತಾನು ಇದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜದ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಸದ್ಯ 900 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ನಷ್ಟು ಯೂರಿಯಾ, 150 ಟನ್ ಡಿಎಪಿ, 150 ಟನ್ ಪೊಟ್ಯಾಷ್, 250 ಟನ್ ಎನ್ಪಿಕೆ (ಸಾರಜನಕ, ರಂಜಕ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ) ಸೇರಿದಂತೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ದಾಸ್ತಾನು ಇದೆ.</p> .<div><blockquote>ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಮುಂಗಾರು ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಸಜ್ಜು ಮಾಡಿದ ಭೂಮಿ ಒಣಗುತ್ತಿದೆ <br></blockquote><span class="attribution">ಪ್ರಭುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಮಸಬಹಂಚಿನಾಳ ರೈತ</span></div>.<div><blockquote>ರೈತರು ಡಿಎಪಿ, ಯೂರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಅವಲಂಬನೆಯಾಗದೆ ಸಂಯುಕ್ತ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ. ಇಳುವರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ<br></blockquote><span class="attribution">ಪ್ರಮೋದ್ ಟಿ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಯಲಬುರ್ಗಾ</span></div>