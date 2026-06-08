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ಕುಕನೂರು: ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ... ಚುರುಕಾಗದ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ

ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಸ್. ಅಂಗಡಿ
Published : 8 ಜೂನ್ 2026, 6:32 IST
Last Updated : 8 ಜೂನ್ 2026, 6:32 IST
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ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಮುಂಗಾರು ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಸಜ್ಜು ಮಾಡಿದ ಭೂಮಿ ಒಣಗುತ್ತಿದೆ
ಪ್ರಭುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಮಸಬಹಂಚಿನಾಳ ರೈತ
ರೈತರು ಡಿಎಪಿ, ಯೂರಿಯಾಗಳಿಗೆ ಅವಲಂಬನೆಯಾಗದೆ ಸಂಯುಕ್ತ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ. ಇಳುವರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ
ಪ್ರಮೋದ್ ಟಿ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಯಲಬುರ್ಗಾ
Agricultural activityKoppal
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