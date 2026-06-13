<p>ಕುಕನೂರು: ‘ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಕಂಪನಿ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ರೈತ ಮುಖಂಡ ಶೇಖರಗೌಡ ಹಕ್ಕಂಡಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಇಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರೊಬ್ಬರ ಹೊಲದ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರೈತರು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಕೈಗೊಂಡು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ರೈತರ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಇಟಗಿ, ಮನ್ನಾಪುರ, ಮಸಬಹಂಚಿನಾಳ, ಗಾವರಾಳ, ದ್ಯಾಂಪೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪವರ್ಗ್ರಿಡ್ ಅವರು ಹೈಟೆನ್ಸನ್ ಪವರ್ ವಾಯರ್ ಎಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರೈತರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಜಮೀನು ಸಹ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳವೆಬಾವಿ, ಬಾವಿ, ಶೆಡ್, ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳು, ಶ್ರೀಗಂಧ ಗಿಡಗಳು ಪವರ್ಗ್ರಿಡ್ ಕಂಬಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಸಹ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಪವರ್ ಗ್ರೀಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ರೈತರ ಹಲವು ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಟವರ್ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣದ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಕಾರಿಡಾರ ಕೆಳಗೆ ಗಿಡಮರಗಳು ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರ ನಿಗದಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ ಮಾಡಿ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಾದ ದಾಳಿಂಬೆ, ಶ್ರೀಗಂಧ, ತೆಂಗು, ಪೇರಲ, ಕರಿಬೇವು, ನುಗ್ಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದು. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೀಜೋತ್ಪಾದನೆ ಬೆಳೆಗಳಾದ ಹತ್ತಿ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಕುಂಬಳ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೂ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಪವರ್ಗ್ರಿಡ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕೆಳಗಡೆ ರೈತರು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಕಾರಿಡಾರ್ ಲೈನ್ ಕೆಳಗೆ ಬರುವ ರೈತರಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ₹2 ಕೋಟಿ ವಿಮೆ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬಸವರಾಜ ಬಣ್ಣೆಶಿರೂರು ರೈತರ ಮನವೊಲಿಸಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ರೈತರು ಹಿಂಪಡೆದರು. ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂದಪ್ಪ ಹುಳ್ಳಿ, ತಾ.ಪಂ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಭುರಾಜ್ ಆಚಾರ್, ಹೇಮಣ್ಣ ಯರಾಶಿ, ಉಮೇಶ ವೀರಾಪುರ, ಬಸವರಾಜ ಸೊಂಪೂರ, ಬಸಪ್ಪ ಮಂಡಲಗೇರಿ, ಬಸನಗೌಡ ಮುದ್ದಾಬಳ್ಳಿ, ರುದ್ರಪ್ಪ ಬೋರಣ್ಣನವರ, ಮಹೇಶ ಹಿರೇಮನಿ, ಈರಯ್ಯ ಕಳ್ಳಿಮಠ, ಭೀಮನಗೌಡ ಹಕ್ಕಂಡಿ, ಮಹೇಶ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಮಹೇಶ ಹಕ್ಕಂಡಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-35-1633556741</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>