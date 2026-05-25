ಕುಕನೂರು; ಮಂಗಗಳ ಸೆರೆ

ಕುಕನೂರು: ಪಟ್ಟಣದ ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ನಗರ ಹಾಗೂ ವಿನೋಬಾ ನಗರದ ಜನರಿಗೆ ಕಾಟ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಕೋತಿಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಂಗಗಳ ಹಾವಳಿ ಬಗ್ಗೆ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಯಲ್ಲಿ ಮೇ14ರಂದು 'ಮಂಗಗಳ ಹಾವಳಿ: ಹಿಡಿದು ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ವರದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಂಗಗಳ ಸೆರೆಗಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ನಾಗೇಶ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಎಲ್ಲಾ 19 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜತೆ ಸುತ್ತಾಡಿ ಮಂಗಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಸಂಡೂರು ಅರಣ್ಯ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ನಾಗೇಶ್ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>