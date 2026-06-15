ಮಳೆ ನೀರು ತುಂಬಿದ ಕ್ವಾರಿ ಕಂದಕಗಳು ಮೃತ್ಯು ಕೂಪಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ

<p><em>ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್.ಅಂಗಡಿ</em></p>.<p>ಕುಕನೂರು: ಮಳೆ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಕ್ವಾರಿಗಳ ಕಂದಕಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಪಟ್ಟಣ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಇಂತಹ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಹಾಗೂ ಈಜಲು ತೆರಳಿ ಹಲವರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ.</p>.<p>ಕಲ್ಲು ಕ್ವಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಕಂದಕಗಳು ಹಾಗೂ ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಧ್ವಾನಗಳು ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿವೆ. ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಬಂದ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಕಂದಕಗಳು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಸಾವಿನ ಕೂಪಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕ್ವಾರಿಗಳು!: ಪಟ್ಟಣ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅನೇಕ ಕ್ವಾರಿಗಳು ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಅಂತಹ ಕ್ವಾರಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕಂದಕಗಳು ಮಳೆ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮೃತ್ಯು ಕೂಪಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳ ನಡೆದರೂ ಗಣಿ ಮಾಲೀಕರು ಅಥವಾ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಗುಂಡಿಗಳು 80ರಿಂದ 100 ಅಡಿ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಿರುತ್ತವೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಆಳ ತಿಳಿಯದೇ ಈಜಲು ಇಳಿಯುವವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಸಮೀಪ ಇರುವ ಇಂತಹ ತಗ್ಗುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಈಜಲು ಬರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕರು ಸತ್ತಿರುವ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಕುರಿಗಾಹಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ನಿರ್ದೇಶನಗಳಿವೆ.</p>.<p>ವಿಪರೀತ ದೂಳು ಮತ್ತು ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ: ಕ್ವಾರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ (ಸ್ಫೋಟ) ಮತ್ತು ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಏಳುವ ದಟ್ಟವಾದ ದೂಳು ಸ್ಥಳೀಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಲಾರಿಗಳ ಓಡಾಟ ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟದ ಸದ್ದು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಭೀತಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಮಣ್ಣು ಕುಸಿತ: ಕ್ವಾರಿಗಳ ಅಂಚಿನ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಬಂಡೆಗಳು ಸಡಿಲವಾದ ಕಾರಣ ಜನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡುವಾಗ ಹಾಗೂ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಅನೇಕ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ನಡೆದಿವೆ.</p>.<p>ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು: ಈ ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ನೀರು ಕಲುಷಿತವಾಗಿದ್ದು, ಹಾವು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ವಿಷ ಜಂತುಗಳ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನವಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಕೆ: ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕ್ವಾರಿಗಳ ಸುತ್ತ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತಗಳು ಮತ್ತು ಗಣಿ ಮಾಲೀಕರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ತಡೆಗೋಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-35-1802623647</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>