ಎರಡೂ ಬದಿ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಆಗ್ರಹ

ಕುಕನೂರು: ಪಟ್ಟಣದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಕೋಳಿಪೇಟೆ ರಸ್ತೆವರಿಗಿನ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಹಸಿರು ಸೇನೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತು.</p>.<p>ಸಂಘಟನೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೇವಪ್ಪ ಸೋಬಾನದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ತೆರುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಈಶಪ್ಪ ಸಬರದ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಬದಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನಾಗೇಶ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಯಾವುದೇ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಮ್ಮ ಜಾಗದ ದಾಖಲೆಗಳಿದ್ದರೆ ತಂದು ಕೊಡಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೊನಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಮೊದಲೇ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಅಳತೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಂಜುನಾಥ್ ನಾಡಗೌಡ, ಬಸಪ್ಪ ಲಾಳಗೊಂಡರ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಚಳ್ಳಮರದ, ಶರಣಪ್ಪ ಚಂಡೂರು, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕಲಾಲ್, ನಾಗಪ್ಪ ಕಲ್ಮನಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗೊರ್ಲೆಕೊಪ್ಪ, ಗಂಗಾಧರ್, ರುದ್ರಪ್ಪ ಕುಡ್ಲೂರು, ಹನುಮಪ್ಪ ಮರಡಿ, ರಾಮಣ್ಣ, ಬಸಪ್ಪ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>