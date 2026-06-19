ಶಿವಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ, ಗುರುಗಳ ಸೇವೆ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ

<p>ಕುಕನೂರು: ‘ಶಿವಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳು ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಮಠ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ ತಪಸ್ವಿಗಳು, ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೆಳೆದವರು. ಇಂತಹ ಗುರುಗಳ ಸೇವೆ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ’ ಎಂದು ಚಳಗೇರಿಯ ವೀರಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆದವಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರೇಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಿವಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪ್ರಥಮ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಶ್ರೀಗಳು ಪೀಠಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮಠವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ, ಭಕ್ತರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಹಿರೇಮಠವನ್ನು ಭವ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದರು ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀಮಠಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರ ಕಷ್ಟ-ಸುಖ ಆಲಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ‘ಗುರು’ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಮಂತ್ರ ಕೊಡುವವರಲ್ಲ, ಜೀವನದ ದಾರಿ ತೋರುವವರು ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಯಲಬುರ್ಗಾದ ಸಿದ್ದಾರಾಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ,‘ಶ್ರೀಗಳು ಮೂರ್ತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜನರ ಮನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ-ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳು ನಮಗೆ ದಾರಿದೀಪ. ಅವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವುದೇ ಪುಣ್ಯ ಶ್ರೀಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಶ್ರೀಮಠವನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಸಿದ್ದರು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಡಾ. ಮಹಾದೇವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ,‘ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯದಂತೆ ಬದುಕಿದವರು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದು. ಅವರ ತ್ರಿವಿಧ ದಾಸೋಹ ಸದಾ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶ್ರೀಗಳ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ಮಹಾರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ,ಬಿಲ್ವಾರ್ಚನೆ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ, ಪೂಜ್ಯರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-35-1800064055</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>