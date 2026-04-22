‘ಗೋ ಹತ್ಯೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿ’

<p>ಕುಕನೂರು: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಎತ್ತುಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಸಿರು ಸೇನೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೇವಪ್ಪ ಸೋಭಾನದ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಗೋವಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವಿದ್ದು ಇಂತಹ ಗೋವುವನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್ ಮಾಡಲು ನಮ್ಮ ರೈತ ಸಂಘಟನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಗೋ ಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ವಿರುದ್ಧ ಕುಕನೂರಿನ ಜೈನ ಸಮುದಾಯದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸನ್ಮಾನ ಅಭಿಯಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮೇಶ್ ಬೆದವಟ್ಟಿ, ಶರಣಯ್ಯ ಹುಣಸಿಮರದ, ಪೂಜಾ ಜೈನ್, ಯುವರಾಜ ಜಾಧವ್, ಶರಣಪ್ಪ ಯತ್ನಟ್ಟಿ, ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಸಬರದ, ವಿಶಾಲ್ ಜೈನ್, ಬಾಳಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ, ಶಿವಪ್ಪ ಭಂಗಿ, ಬಸವರಾಜ ಲಾಲಗೊಂಡರ, ಬಸಪ್ಪ ಈಬೇರಿ, ರೇವಣಪ್ಪ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬೀಳಗಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260422-35-2004239186</p>