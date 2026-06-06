‘ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ’

<p>ಕುಕನೂರು: ‘ಆಮ್ಲಜನಕ ಮರಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡದೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ’ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಡಿವೈಆರ್ಎಫ್ಒ ಚಿದಾನಂದ ಓಲೇಕಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಗಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಅರಣ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ಹಾಗೂ ವಿಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಬೇಕು.ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಸಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಮ್ಲಜನಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಮರಗಳ ಮಹತ್ವ ಅರಿತು ಅದರ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಮಾರ ಕಲಬಾವಿ, ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಸುರೇಶ ಮಾದಿನೂರು, ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಕೊಟ್ರೇಶ್, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಗೋಪಾಲಯ್ಯ ಟಿ. ಶಕುಂತಲಾ ಪಾಟೀಲ್, ಕಳಕಪ್ಪ ಬ್ಯಾಳಿ, ಜಂಬಯ್ಯ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಅಷ್ಟಗಿ, ಮೈಲಾರಪ್ಪ ಕಂದಗಲ್, ಶ್ರೀದೇವಿ ಸೋಮಲಾಪು ರ್, ಅಂಬ್ರಮ್ಮ ಚಿನ್ನೂರ್, ಸುಜಾತ ಉಮಚಗಿ, ಮಮತಾಜ್ ಬೇಗಂ, ಕಳಕಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-35-1513264971</p>